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Старший тренер сборной России по лыжной акробатике отправлен в отставку
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Старший тренер сборной России по лыжной акробатике отправлен в отставку 

Говорит Москва 4 часа назад
Фото: Паралимпийский комитет России
Как сообщил РИА Новости президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, в ближайшее время новый наставник даст предложения по составу тренерского штаба на четырёхлетний цикл.
Кавунов работал старшим тренером российских акробатов с 2010 года.
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