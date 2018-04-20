Старший тренер сборной России по лыжной акробатике отправлен в отставку

Как сообщил РИА Новости президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, в ближайшее время новый наставник даст предложения по составу тренерского штаба на четырёхлетний цикл.

Кавунов работал старшим тренером российских акробатов с 2010 года.