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Вологодский лыжник вошел в пятёрку сильнейших спортсменов страны
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Вологодский лыжник вошел в пятёрку сильнейших спортсменов страны 

Вологда.рф 6 часов назад
Фото: Вологда.рф
Топ-5 лыжников России сезона 2017-2018 составили в Федерации лыжных гонок страны. В рейтинг вошел уроженец Вологодской области Денис Спицов.
Первое место в списке занимает представитель Тюменской области Александр Большунов. Также в топе Сергей Устюгов, Сатнистав Волженцев, Глеб Ретивых. На пятой строчке расположился олимпийский призер Денис Спицов. За сезон вологодский лыжник набрал 743 очка.
Напомним, что на Олимпийских играх в Южной Корее Денис Спицов завоевал три медали — два серебра и одну бронзу.
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