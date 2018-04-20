Вологодский лыжник вошел в пятёрку сильнейших спортсменов страны 

Топ-5 лыжников России сезона 2017-2018 составили в Федерации лыжных гонок страны. В рейтинг вошел уроженец Вологодской области Денис Спицов.
Первое место в списке занимает представитель Тюменской области Александр Большунов. Также в топе Сергей Устюгов, Сатнистав Волженцев, Глеб Ретивых. На пятой строчке расположился олимпийский призер Денис Спицов. За сезон вологодский лыжник набрал 743 очка.
Напомним, что на Олимпийских играх в Южной Корее Денис Спицов завоевал три медали — два серебра и одну бронзу.