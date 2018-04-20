Вяльбе: всех своих оберегаю от внимания чиновников и журналистов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что она против повышенного внимания к российским лыжникам.

«Раньше, особенно в советское время, приходили разные начальники и начинали: «За Родину, за Родину, вы должны, вы обязаны…» Да и в наши дни тоже хватает. Приходит какой-нибудь депутат, который о лыжах-то вспоминает за две недели до зимней Олимпиады, и начинает распинаться.

Наверняка, он и с добрыми помыслами пришёл. Хотя некоторые приходят лишь покрасоваться, да заняться своим личным пиаром. Это жутко мешает спортсменам. Отвлекает, не даёт сосредоточиться. И мне мешало. Старалась не слышать, но не всегда всё сразу вылетало из головы.

Сейчас я всех своих оберегаю от внимания чиновников и журналистов тоже. Скажу так — лишнего не нужного внимания. Считаю, что даже руководители Минспорта и Олимпийского комитета России вряд ли смогут накануне старта чем-то помочь спортсменам. Это лишь трата эмоций, которые накануне старта нет смысла расходовать", — приводит слова Вяльбе Life.ru.

Отметим, что сегодня трёхкратной олимпийской чемпионке Вяльбе исполняется 50 лет.