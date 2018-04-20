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Фельдер стал новым главным тренером сборной Австрии по прыжкам с трамплина
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Фельдер стал новым главным тренером сборной Австрии по прыжкам с трамплина 

Чемпионат.com 3 часа назад
Ассоциация лыжных видов спорта Австрии (ÖSV) назначала Андреаса Фельдера новым главным тренером сборной Австрии по прыжкам с трамплина, сообщает APA.
Фельдер займёт должность после того, в начале апреля возглавлявший команду Хайнц Куттин подал в отставку. В прошлом сезоне австрийские спортсмены не одержали ни одной победы в Кубке мира — в третий раз в истории и впервые с сезона-2000/01.
56-летний Фельдер последние четыре сезона работал с женской сборной Австрии. С 1992 по 1997 год он уже был тренером в мужской команде, затем тренировал немецких и австрийских двоеборцев.
«Меня удивило предложение, но теперь с нетерпением жду начала работы. Одна из первых задач — создать тренерский коллектив, который будет объединять команду», — сказал специалист.
Фельдер — двукратный чемпион мира, серебряный призёр Игр-1992.
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