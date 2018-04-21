Нижегородский картингист стал победителем этапа Кубка России

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта , соревнования проходили в апреле 2018 года в Усть-Лабинске Краснодарского края,

13-летний нижегородец выиграл квалификационные гонки и занял первое место в первом и финальном заездах. Максим выступал в классе «Юниор» на трассе 1,257 км, набрав по сумме двух заездов 89 очков.

Максим Туриев занимается картингом с 2016 года, в том же году стал чемпионом Нижегородской и Владимирской областей. В 2017 году выиграл соревнования Гран-при России серии Ротакс-Макс, в ноябре 2017 года Максим, первым среди нижегородских спортсменов, представлял Россию на Гранд-финале в Португалии и вошел в Топ-20 лучших пилотов мира в классе «Юниор».

Напомним, юный нижегородский гонщик победил на соревнованиях по картингу во Владимире.