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Скалолазы РФ завоевали три медали на этапе Кубка мира в Москве
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Скалолазы РФ завоевали три медали на этапе Кубка мира в Москве 

Чемпионат.com 1 час назад
Российские спортсмены завоевали три медали на этапе Кубка мира по скалолазанию, который прошёл в Москве.
Копилка российской команды пополнилась двумя серебряными и одной бронзовой наградой, которые были добыты в лазании на скорость. Юлия Каплина уступила в финале француженке Анук Жубер, а Елена Тимофеева опередила представительницу Индонезии Арлес Сусанти Рахайю в борьбе за третье место. В мужском финале обладатель Кубка мира Владислав Деулин из-за небольшой ошибки стал вторым — иранец Реза Алипуршеназандифар, который является рекордсменом мира, превзошёл россиянина на 1,05 секунды.
Спортивное скалолазание включено в программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые состоятся в Токио (Япония).
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