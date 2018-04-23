Скалолазы РФ завоевали три медали на этапе Кубка мира в Москве

Российские спортсмены завоевали три медали на этапе Кубка мира по скалолазанию, который прошёл в Москве.

Копилка российской команды пополнилась двумя серебряными и одной бронзовой наградой, которые были добыты в лазании на скорость. Юлия Каплина уступила в финале француженке Анук Жубер, а Елена Тимофеева опередила представительницу Индонезии Арлес Сусанти Рахайю в борьбе за третье место. В мужском финале обладатель Кубка мира Владислав Деулин из-за небольшой ошибки стал вторым — иранец Реза Алипуршеназандифар, который является рекордсменом мира, превзошёл россиянина на 1,05 секунды.

Спортивное скалолазание включено в программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые состоятся в Токио (Япония).