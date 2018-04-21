Ещё
«Художница» Солдатова одержала победу в многоборье на этапе КМ в Ташкенте
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Художница» Солдатова одержала победу в многоборье на этапе КМ в Ташкенте 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянка Александра Солдатова одержала победу в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте. Бронзовую медаль завоевала ещё одна представительница России Екатерина Селезнёва.
В групповом многоборье также первенствовали россиянки.
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Ташкент Индивидуальное многоборье
1. Александра Солдатова (Россия) — 77,050. 2. Линой Ашрам (Израиль) — 73,100. 3. Екатерина Селезнева (Россия) — 71,550.
Группы. Многоборье
1. Россия — 43,200. 2. Беларусь — 36,850. 3. Эстония — 36,300.
Чемпионат.com: последние новости
Двоскин выиграл гонку на 70 км классическим стилем на ЧР в Мончегорске Лыжная гонка «Скарвереннет» отменена из-за погоды Кавунов: возможно, останусь работать с частью команды лыжных акробатов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП173
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение21
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»1
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение