«Художница» Солдатова одержала победу в многоборье на этапе КМ в Ташкенте 

Россиянка Александра Солдатова одержала победу в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте. Бронзовую медаль завоевала ещё одна представительница России Екатерина Селезнёва.
В групповом многоборье также первенствовали россиянки.
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Ташкент Индивидуальное многоборье
1. Александра Солдатова (Россия) — 77,050. 2. Линой Ашрам (Израиль) — 73,100. 3. Екатерина Селезнева (Россия) — 71,550.
Группы. Многоборье
1. Россия — 43,200. 2. Беларусь — 36,850. 3. Эстония — 36,300.