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Российский стрелок Дрягин выиграл этап Кубка мира с мировым рекордом
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Российский стрелок Дрягин выиграл этап Кубка мира с мировым рекордом 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Россиянин Александр Дрягин победил в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров на этапе Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе, установив мировой рекорд. Об этом сообщает ТАСС.
В финале Дрягин завоевал золото с результатом 251,2 очка, побив мировой рекорд на 0,2 балла. Ранее рекорд принадлежал россиянину Владимиру Масленникову.
Масленников (250,2) в финале стал вторым. Третье место занял венгр Иштван Пени (228,5).
Этап Кубка мира проходит в южнокорейском городе Чханвон.
Пулевая и стендовая стрельба. Кубок мира. Чханвон 1. Александр Дрягин (Россия) — 251,2 2. Владимир Масленников (Россия) — 250,2 3. Иштван Пени (Венгрия) — 228,5
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