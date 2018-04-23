В Сочи высокогорный байк-парк в России открыл сезон горных велосипедов на неделю раньше

В Сочи «Горки Байк Парк» на курорте «Горки Город», первый и единственный в стране парк, расположенный на отметке 960 м над уровнем моря, открыл свои трассы для райдеров 21 апреля, что на неделю раньше, чем обычно, сообщается на сайте курорта.

В парке к новому сезону улучшена инфраструктура для новичков — сделан более лёгкий въезд в байк-парк, что позволит туда попасть и начинающим с минимальными навыками. Более удобной сделали зону выката на автомобильную дорогу. Совсем скоро появится еще несколько трасс как совсем легкого уровня, так и для опытных райдеров.

Но самое главное — организаторы впервые заявляют официально работающей для гостей «черную» трассу, с повышенным уровнем сложности. Эта трасса, протяжённостью около 2 км, ранее была доступна только для проведения соревнований между профессионалами даунхилла. Специалисты курорта предупреждают, что крутые уклоны и большие трамплины «черной» трассы — только для подготовленных райдеров.

Геннадий Диденко, начальник управления по операционным сервисам курорта «Горки Город» комментирует: «В прошлом году мы провели тестирование „черной“ трассы, и сейчас она готова для полноценной эксплуатации. Но катание по ней, с учётом перепада высот 360 м, требует не только серьёзной подготовки участников, но и специальной защитной экипировки, и профессиональных велосипедов. Кстати, всё это можно найти в прокатах курорта. В этом сезоне мы ожидаем примерно на 30% больше райдеров, чем в предыдущем, — интерес к „Горки Байк Парку“ растёт с каждым годом. Поэтому штат инструкторов по маунтинбайку будет расширен — с 2 до 10 человек».

В байк-парке в прошлом году открыли «Школу маунтинбайка № 1», где инструкторами работают только опытные райдеры, как правило, спортсмены, в том числе чемпионы России по даунхиллу.