Призёр Олимпиады в Сочи Дитхарт принял решение завершить карьеру

Австрийский «летающий лыжник» Томас Дитхарт завершил спортивную карьеру. В 2013 году он стал победителем «Турне четырёх трамплинов».

«Вот и всё! Спасибо всем, кто поддерживал меня, особенно это касается семьи, друзей, товарищей по команде, тренеров и спонсоров. Мне на самом деле будет не хватать ощущения полёта», — написал Дитхарт на странице в сети «Инстаграм».

Дитхарт является призёром Олимпийских игр в Сочи. В 2014 году австрийская команда завоевала серебро в командных соревнованиях. Кроме того на его счету два золота и три бронзы на этапах Кубка мира.