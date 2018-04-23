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Призёр Олимпиады в Сочи Дитхарт принял решение завершить карьеру
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Призёр Олимпиады в Сочи Дитхарт принял решение завершить карьеру 

Чемпионат.com 3 часа назад
Австрийский «летающий лыжник» Томас Дитхарт завершил спортивную карьеру. В 2013 году он стал победителем «Турне четырёх трамплинов».
«Вот и всё! Спасибо всем, кто поддерживал меня, особенно это касается семьи, друзей, товарищей по команде, тренеров и спонсоров. Мне на самом деле будет не хватать ощущения полёта», — написал Дитхарт на странице в сети «Инстаграм».
Дитхарт является призёром Олимпийских игр в Сочи. В 2014 году австрийская команда завоевала серебро в командных соревнованиях. Кроме того на его счету два золота и три бронзы на этапах Кубка мира.
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