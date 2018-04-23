CAS опубликовал обоснования по апелляции Легкова

CAS опубликовал обоснования по апелляциям Легкова и Зубкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал два из 39 решений в случае российских спортсменов, которые оспаривали решения, принятые Дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении Олимпиады в Сочи. 1 февраля 2018 года CAS объявил, что 27 апелляций были поддержаны, а другие 12 частично поддержаны.

Панель CAS единогласно установила, что доказательства, представленные МОК в связи с этим вопросом не имели одинакового веса в каждом отдельном случае. В 27 случаях собранные доказательства не были достаточным для установления существования нарушения антидопинговых правил (ADRV). Эти 27 апелляций были поддержаны, санкции аннулированы и их индивидуальные результаты, достигнутые в Сочи-2014 восстановлены.