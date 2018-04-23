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CAS опубликовал обоснования по апелляции Легкова
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CAS опубликовал обоснования по апелляциям Легкова и Зубкова 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал два из 39 решений в случае российских спортсменов, которые оспаривали решения, принятые Дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении Олимпиады в Сочи. 1 февраля 2018 года CAS объявил, что 27 апелляций были поддержаны, а другие 12 частично поддержаны.
Панель CAS единогласно установила, что доказательства, представленные МОК в связи с этим вопросом не имели одинакового веса в каждом отдельном случае. В 27 случаях собранные доказательства не были достаточным для установления существования нарушения антидопинговых правил (ADRV). Эти 27 апелляций были поддержаны, санкции аннулированы и их индивидуальные результаты, достигнутые в Сочи-2014 восстановлены.
В 12 других случаях собранные доказательства были достаточными для установления манипуляций с образцами мочи. Решения МОК в этих вопросах были подтверждены. CAS опубликовал одно из решений, где апелляция была поддержана (Александр Легков) и одно, где частично поддержана (Александр Зубков). Оставшиеся 37 обоснований будут опубликованы в ближайшем времени.
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