Юрлова-Перхт: 22 апреля завершили лыжный сезон в Кавголово!

Российская биатлонистка, уроженка Санкт-Петербурга Екатерина Юрлова-Перхт, завершила лыжные тренировки на снегу только 22 апреля в Кавголово (Ленинградская область). Об этом спортсменка сообщила на своей странице в сети «Инстаграм».

«22 апреля завершили лыжный сезон! Спасибо лыжному центру в Кавголово за отличные условия для закатки!

Также хочу поблагодарить всех родных, друзей, знакомых и болельщиков за поддержку в этом сезоне-2017/18», — написала Юрлова.

Фото доступно в «инстаграме» Екатерины Юрловой-Перхт.