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Юрлова-Перхт: 22 апреля завершили лыжный сезон в Кавголово!
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Юрлова-Перхт: 22 апреля завершили лыжный сезон в Кавголово! 

Чемпионат.com 1 час назад
Российская биатлонистка, уроженка Санкт-Петербурга Екатерина Юрлова-Перхт, завершила лыжные тренировки на снегу только 22 апреля в Кавголово (Ленинградская область). Об этом спортсменка сообщила на своей странице в сети «Инстаграм».
«22 апреля завершили лыжный сезон! Спасибо лыжному центру в Кавголово за отличные условия для закатки!
Также хочу поблагодарить всех родных, друзей, знакомых и болельщиков за поддержку в этом сезоне-2017/18», — написала Юрлова.
Фото доступно в «инстаграме» Екатерины Юрловой-Перхт.
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