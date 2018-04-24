Новые ограничения движения в Петербурге вступят в силу 25 апреля

С 25 апреля по 29 мая транспорт не сможет проехать по четной стороне Мебельной улицы, от Шуваловского проспекта до Лыжного переулка, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Движение по Челябинской улице у Челябинского моста ограничивается до 16 мая.

Прокладка газопровода закроет движение транспорта с 25 апреля по 25 мая по проспекту Девятого Января от дома № 15 до Грузового проезда.

По 20 мая на Морской набережной от Адмиральского проезда до Флагманской улицы рабочие будут прокладывать электрокабель.

Также с 26 апреля по 7 июня ограничат движение транспорта по улице Васенко от Кондратьевского проспекта до улицы Замшиной из-за реконструкции тепловой сети.