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Новые ограничения движения в Петербурге вступят в силу 25 апреля
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Новые ограничения движения в Петербурге вступят в силу 25 апреля 

АиФ Санкт-Петербург 29 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
С 25 апреля по 29 мая транспорт не сможет проехать по четной стороне Мебельной улицы, от Шуваловского проспекта до Лыжного переулка, сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Движение по Челябинской улице у Челябинского моста ограничивается до 16 мая.
Прокладка газопровода закроет движение транспорта с 25 апреля по 25 мая по проспекту Девятого Января от дома № 15 до Грузового проезда.
По 20 мая на Морской набережной от Адмиральского проезда до Флагманской улицы рабочие будут прокладывать электрокабель.
Также с 26 апреля по 7 июня ограничат движение транспорта по улице Васенко от Кондратьевского проспекта до улицы Замшиной из-за реконструкции тепловой сети.
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