Чемпиона-лыжника срочно госпитализировали 

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин госпитализирован. Об этом сообщает «Чемпионат».
Причина, по которой 76-летний лыжник попал в больницу, не уточняется. В клинике Веденина навестил глава управления МВД России по Тульской области, председатель областной организации «Динамо» Сергей Галкин. Он пожелал чемпиону скорейшего выздоровления.
Веденин, уроженец Дубенского района Тульской области, стал первым советским лыжником, выигравшим олимпийское «золото» в индивидуальной мужской гонке на дистанции в 30 километров.
В 1972 году он стал двукратным олимпийским чемпионом XI Игр в Саппоро (Япония). Тогда же получил бронзовую награду в гонке на 50 километров. Веденин также является четырехкратным чемпионом мира.