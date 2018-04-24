Чемпиона-лыжника срочно госпитализировали

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин госпитализирован. Об этом сообщает «Чемпионат».

Причина, по которой 76-летний лыжник попал в больницу, не уточняется. В клинике Веденина навестил глава управления МВД России по Тульской области, председатель областной организации «Динамо» Сергей Галкин . Он пожелал чемпиону скорейшего выздоровления.

Веденин, уроженец Дубенского района Тульской области, стал первым советским лыжником, выигравшим олимпийское «золото» в индивидуальной мужской гонке на дистанции в 30 километров.

В 1972 году он стал двукратным олимпийским чемпионом XI Игр в Саппоро (Япония). Тогда же получил бронзовую награду в гонке на 50 километров. Веденин также является четырехкратным чемпионом мира.