Ещё
Чемпиона-лыжника срочно госпитализировали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпиона-лыжника срочно госпитализировали 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин госпитализирован. Об этом сообщает «Чемпионат».
Причина, по которой 76-летний лыжник попал в больницу, не уточняется. В клинике Веденина навестил глава управления МВД России по Тульской области, председатель областной организации «Динамо» Сергей Галкин. Он пожелал чемпиону скорейшего выздоровления.
Веденин, уроженец Дубенского района Тульской области, стал первым советским лыжником, выигравшим олимпийское «золото» в индивидуальной мужской гонке на дистанции в 30 километров.
В 1972 году он стал двукратным олимпийским чемпионом XI Игр в Саппоро (Япония). Тогда же получил бронзовую награду в гонке на 50 километров. Веденин также является четырехкратным чемпионом мира.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова31
«Спартак» облажался11
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной11
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Названо условие отставки Карреры4
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение