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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам норвежец Клебо сыграл в футбол
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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам норвежец Клебо сыграл в футбол 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо принял участие в футбольном матче за команду «Астор-2». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Астор-2" выступает в шестом дивизионе чемпионата Норвегии по футболу.
"Не знаю, остался ли доволен Арильд Монсен (тренер мужской спринтерской сборной Норвегии по лыжным гонкам — "Газета.Ru") моей игрой. Сейчас у меня болят колени и ноги. Наверное, Монсен недоволен этим фактом", — приводит слова Клебо NRK.
Команда Клебо разгромила соперника «Тронхейм ИФК» со счетом 5:1.
Ранее ямайский бегун Усэйн Болт рассказал, что рассчитывает играть в футбол не более четырех лет.
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