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Евгений Гинер: Мы убили Кубок России по футболу. Он никому не нужен
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Евгений Гинер: Мы убили Кубок России по футболу. Он никому не нужен 

Российский стадион 17 часов назад
Фото: Российский стадион
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер призвал реформировать Кубок России, отметив, что этот турнир не приносит Российскому футбольному союзу (РФС) прибыли.
— Мы убили Кубок. Кубок России никому не нужен. Деньги турнир не приносит, мы только тратимся. Зачем это нужно? Нужно менять регламент Кубка. Раньше было два матча, а сейчас один, — заявил Гинер Sport24.ru. — Лимит скоро отменят. Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у нас у ребят слишком большие зарплаты. Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет. Все-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет,
В финале Кубка России, который пройдет в Волгограде 9 мая, встретятся «Тосно» из Ленинградской области и курский «Авангард».
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