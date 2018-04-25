Евгений Гинер: Мы убили Кубок России по футболу. Он никому не нужен

— Мы убили Кубок. Кубок России никому не нужен. Деньги турнир не приносит, мы только тратимся. Зачем это нужно? Нужно менять регламент Кубка. Раньше было два матча, а сейчас один, — заявил Гинер Sport24.ru. — Лимит скоро отменят. Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у нас у ребят слишком большие зарплаты. Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет. Все-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет,

В финале Кубка России, который пройдет в Волгограде 9 мая, встретятся «Тосно» из Ленинградской области и курский «Авангард».