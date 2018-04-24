Ещё
Федерация лыжных гонок России выдвинет кандидата на пост президента ОКР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федерация лыжных гонок России выдвинет кандидата на пост президента ОКР 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Матч ТВ
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что организация выдвинет кандидата на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Слова чиновника приводит ТАСС.
"В преддверии отчетно-выборной конференции ОКР мы выбрали делегатов на эту конференцию. Также предложим своего кандидата на пост президента ОКР", — отметила Вяльбе.
Называть фамилию кандидата Вяльбе отказалась.
Выборы главы ОКР пройдут 29 мая. Срок подачи заявок на участие в выборах истекает 14 мая.
Действующим президентом ОКР является Александр Жуков.
Ранее сообщалось, что в состав исполкома ОКР войдет Софья Великая.
Газета.Ru: последние новости
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам норвежец Клебо сыграл в футбол Отбывшая 18-месячную дисквалификацию за допинг норвежка вернулась в спорт Российский стрелок Дрягин выиграл этап Кубка мира с мировым рекордом
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оскорбивший чеченцев Уткин решил извиниться42
Умер Анри Мишель
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Левченко рассказала об идеальном размере груди19
Липницкая удивила откровенным фото5
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение