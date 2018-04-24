Федерация лыжных гонок России выдвинет кандидата на пост президента ОКР 

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что организация выдвинет кандидата на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Слова чиновника приводит ТАСС.
"В преддверии отчетно-выборной конференции ОКР мы выбрали делегатов на эту конференцию. Также предложим своего кандидата на пост президента ОКР", — отметила Вяльбе.
Называть фамилию кандидата Вяльбе отказалась.
Выборы главы ОКР пройдут 29 мая. Срок подачи заявок на участие в выборах истекает 14 мая.
Действующим президентом ОКР является Александр Жуков.
Ранее сообщалось, что в состав исполкома ОКР войдет Софья Великая.