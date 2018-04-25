Поздняков выдвинут на пост президента ОКР от Федерации лыжных гонок России 

Станислав Поздняков выдвинут на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Александр Грушин, слова которого передает ТАСС.
"Президиум Федерации лыжных гонок России единогласно принял решение выдвинуть кандидатуру Станислава Позднякова на должность президента ОКР", — сказал Грушин.
Глава ФЛГР Елена Вяльбе 24 апреля сообщила, что организация выдвинет своего кандидата на должность президента ОКР.
Ранее сообщалось, что действующий глава ОКР Александр Жуков намерен переизбираться на третий срок.