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Станислав Поздняков выдвинут на пост президента ОКР
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Станислав Поздняков выдвинут на пост президента ОКР 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков выдвинут на пост президента Олимпийского комитета России. Выборы президента ОКР запланированы 29 мая.
Федерация лыжных гонок России выдвинула кандидатуру Станислава Позднякова на пост президента ОКР. Накануне президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что ее организация выдвинет своего кандидата. В среду член президиума ФЛГР Александр Грушин подтвердил выдвижение Позднякова. «Президиум Федерации лыжных гонок России единогласно принял решение выдвинуть кандидатуру Станислава Позднякова на должность президента ОКР», — цитирует Грушина ТАСС.
В настоящее время Станислав Поздняков занимает пост первого вице-президента ОКР. На Олимпийских играх в Пхенчхане он возглавлял российскую делегацию.
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