Белорукова будет тренироваться у Крамера в следующем сезоне

Состав сборной России был утвержден 12 апреля на заседании президиума Федерацией лыжных гонок России.

Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане Белорукова завоевала две бронзовые награды. Нечаевская, Седова и Непряева также выиграли по одной медали за третье место в эстафете.