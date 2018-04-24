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Белорукова будет тренироваться у Крамера в следующем сезоне
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Белорукова будет тренироваться у Крамера в следующем сезоне 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Юлия Белорукова будет тренироваться у Маркуса Крамера в сезоне-2018/19. Помимо нее в группу немца вошли Алиса Жамбалова, Наталья Матвеева, Елена Соболева, Яна Кирпиченко и Евгения Шаповалова. Другие спортсмены также были распределены по тренерским группам.
Группа Юрия Бородавко: Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева.
Группа Егора Сорина:Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Полина Кальсина, Христина Мацокина, Полина Некрасова, Нечаевская Анна.
На самоподготовке будут находиться Мария Гущина, Анастасия Доценко, Анастасия Седова и Юлия Чекалева.
Состав сборной России был утвержден 12 апреля на заседании президиума Федерацией лыжных гонок России.
Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане Белорукова завоевала две бронзовые награды. Нечаевская, Седова и Непряева также выиграли по одной медали за третье место в эстафете.
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