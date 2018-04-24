Ещё
Мэттьюс выиграл пролог на «Туре Романдии», Сиваков — 46-й
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэттьюс выиграл пролог на «Туре Романдии», Сиваков — 46-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Австралийский гонщик Майкл Мэттьюс из команды Sunweb выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом в рамках пролога веломногодневки Мирового тура «Тур Романдии».
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Романдии»
Пролог. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Фрибур, Швейцария. 4,02 км  1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) — 5.33.
2. Том Богли (Швейцария, BMC) — +0.01.
3. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — то же время…
46. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +0.23…
72. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.27.
73. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.28.
Чемпионат.com: последние новости
Юрлова-Перхт: 22 апреля завершили лыжный сезон в Кавголово! Сегодня завершилась дисквалификация Йохауг Кавунов: возможно, останусь работать с частью команды лыжных акробатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит победившая всех гимнастка13
У сборной впервые за много лет появились проблемы15
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение