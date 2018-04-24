Австралийский гонщик Майкл Мэттьюс из команды Sunweb выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом в рамках пролога веломногодневки Мирового тура «Тур Романдии».
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Романдии»
Пролог. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Фрибур, Швейцария. 4,02 км 1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) — 5.33.
2. Том Богли (Швейцария, BMC) — +0.01.
3. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — то же время…
46. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +0.23…
72. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.27.
73. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.28.