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Семаков и Жирный прекратили выступления за сборную Украины и планируют выступать на российских соревнованиях
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Семаков и Жирный прекратили выступления за сборную Украины и планируют выступать на российских соревнованиях 

Советский спорт 6 часов назад
Как сообщил старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра, это решение связано с тем, что оба спортсмена уже не молодые, и не рассматриваются в перспективе на будущий олимпийский цикл.
В следующем сезоне Жирный и Семаков планируют выступать на российских соревнованиях. Напомним, что они ранее приняли украинское гражданство ради выступлений за сборную Украины, а до этого выступали на российских стартах.
За четыре сезона лучшим личным результатом для Жирного стало 13-е место в спринте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. В нынешнем сезоне спортсмен провел три гонки на Кубке мира и завершил сезон на этапе Кубка IBU в Увате.
Для Семакова лучшим результатом на этапах Кубка мира является 12-е место в Антхольце в нынешнем сезоне.
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