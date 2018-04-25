Семаков и Жирный прекратили выступления за сборную Украины и планируют выступать на российских соревнованиях

Как сообщил старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра, это решение связано с тем, что оба спортсмена уже не молодые, и не рассматриваются в перспективе на будущий олимпийский цикл.

В следующем сезоне Жирный и Семаков планируют выступать на российских соревнованиях. Напомним, что они ранее приняли украинское гражданство ради выступлений за сборную Украины, а до этого выступали на российских стартах.

За четыре сезона лучшим личным результатом для Жирного стало 13-е место в спринте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. В нынешнем сезоне спортсмен провел три гонки на Кубке мира и завершил сезон на этапе Кубка IBU в Увате.

Для Семакова лучшим результатом на этапах Кубка мира является 12-е место в Антхольце в нынешнем сезоне.