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В Сочи пройдет этап Кубка мира по горным лыжам, Сахалин претендует на юниорский ЧМ-2022
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В Сочи пройдет этап Кубка мира по горным лыжам, Сахалин претендует на юниорский ЧМ-2022 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) утвердила проведение в Сочи в марте 2019 года этапа Кубка мира по горным лыжам среди женщин. Об этом «СЭ» рассказал президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников. Кроме того, он сообщил, что РФГС заявила Сахалин в качестве места проведения юниорского чемпионата мира 2022 года.
— Никаких проблем с FIS в свете последних рекомендаций ВАДА у нас не возникало. У нас с международной федерацией хороший контакт, — подчеркнул Мельников. — Мы все соревнования в России проводим по правилам FIS. На следующий год в марте запланировано проведение этапа Кубка мира среди женщин в Сочи. Предварительно мы провели переговоры о проведении параллельного слалома в Москве, заявили Сахалин на проведение юниорского чемпионата мира 2022 года.
Напомним, что ВАДА не рекомендовало с 1 апреля 2018 года принимать заявки российских спортивных федераций на проведение в стране международных турниров.
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