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Лыжник Легков сдал 156 допинг-проб в период с 2010 по 2015 годы
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Лыжник Легков сдал 156 допинг-проб в период с 2010 по 2015 годы 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский лыжник, олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков заявил, что сдал 156 допинг-проб в период с 2010 по 2015 год.
"В период с 2010 по 2015 год у меня было взято 156 допинг-проб, из них 130 с чем-то, сейчас я могу путаться, плюс-минус две-три, это все было взято в Европе.
Естественно, если бы были проблемы с этим, об этом узнали. У меня шаг за шагом каждый год постепенно результат рос, я выиграл практически все турниры. И потом, апогеем этого всего была просто Олимпиада тогда, когда я был в суперформе", — сказал спортсмен в интервью Первому каналу.
Ранее сообщалось, что в 2017 году российские биатлонисты сдали 314 допинг-проб.
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