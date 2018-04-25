Лыжник Легков сдал 156 допинг-проб в период с 2010 по 2015 годы

Российский лыжник, олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков заявил, что сдал 156 допинг-проб в период с 2010 по 2015 год.

"В период с 2010 по 2015 год у меня было взято 156 допинг-проб, из них 130 с чем-то, сейчас я могу путаться, плюс-минус две-три, это все было взято в Европе.

Естественно, если бы были проблемы с этим, об этом узнали. У меня шаг за шагом каждый год постепенно результат рос, я выиграл практически все турниры. И потом, апогеем этого всего была просто Олимпиада тогда, когда я был в суперформе", — сказал спортсмен в интервью Первому каналу.

Ранее сообщалось, что в 2017 году российские биатлонисты сдали 314 допинг-проб.