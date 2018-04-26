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Россиянин Каменский одержал победу в стрельбе из винтовки на этапе Кубка мира
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Россиянин Каменский одержал победу в стрельбе из винтовки на этапе Кубка мира 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Российский стрелок Сергей Каменский стал победителем этапа Кубка мира в Южной Корее в стрельбе из винтовки из трёх положений на дистанции 50 м.
Россиянин в финале набрал 460,6 балла, опередив более чем на полтора балла итальянца Марко де Николо. Бронзовую медаль завоевал венгерский спортсмен Иштван Пени, набравший 448,2 балла.
Каменский является серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года. Также он выиграл серебро на чемпионате мира — 2014 и стал победителем чемпионата Европы — 2017.
Стрельба. Кубок Мира Южная Корея. Стрельба из винтовки
1. Сергей Каменский (Россия) — 460,6 2. Марко де Николо (Италия) — 459 3. Иштван Пени (Венгрия) — 448,2.
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