Россиянин Каменский одержал победу в стрельбе из винтовки на этапе Кубка мира

Российский стрелок Сергей Каменский стал победителем этапа Кубка мира в Южной Корее в стрельбе из винтовки из трёх положений на дистанции 50 м. Россиянин в финале набрал 460,6 балла, опередив более чем на полтора балла итальянца Марко де Николо. Бронзовую медаль завоевал венгерский спортсмен Иштван Пени , набравший 448,2 балла. Каменский является серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года. Также он выиграл серебро на чемпионате мира — 2014 и стал победителем чемпионата Европы — 2017. Стрельба. Кубок Мира Южная Корея. Стрельба из винтовки 1. Сергей Каменский (Россия) — 460,6 2. Марко де Николо (Италия) — 459 3. Иштван Пени (Венгрия) — 448,2.