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В Орехово‑Зуеве 6 мая пройдет легкоатлетический «Весенний кросс лыжника»
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В Орехово‑Зуеве 6 мая пройдет легкоатлетический «Весенний кросс лыжника» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Традиционный легкоатлетический «Весенний кросс лыжника» стартует на городской лыжной базе в Орехово-Зуеве 6 мая, на соревнования приглашаются все любители спорта, сообщается на странице комитета по культуре и спорту в соцсети «ВКонтакте».
«Легкоатлетический «Весенний кросс лыжника» пройдет на городской лыжной базе в Орехово-Зуеве 6 мая. Старт раздельный по возрастным группам. Начало в 12:00. Спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной группе, получат грамоты и медали. Регистрация участников будет открыта с 1 по 4 мая, и только в электронном виде по ссылке», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, в заезде смогут участвовать все любители спорта — ветераны, мужчины и женщины, юноши и девушки, способные по состоянию здоровья преодолеть дистанцию от 500 до 5000 метров, и не имеющие противопоказаний к физическим нагрузкам.
Организаторы кросса — ДС «Восток», Федерация лыжных гонок и биатлона в Орехово-Зуеве, комитет по культуре спорту — ставят основными задачами мероприятия популяризацию лыжных гонок и физкультуры среди населения, а также выявление сильнейших спортсменов среди населения.
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