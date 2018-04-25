Александр Легков: «Если ребята сборной с головой справятся, то приедут с мешками медалей» 

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Хайо Зеппельт: "Было ясно, что отдельные допинговые нарушения на ОИ-2014 сложно доказать"

В Сочи пройдет этап Кубка мира по горным лыжам, Сахалин претендует на юниорский ЧМ-2022