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Александр Легков: «Если ребята сборной с головой справятся, то приедут с мешками медалей»
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Александр Легков: «Если ребята сборной с головой справятся, то приедут с мешками медалей» 

Спорт-Экспресс 23 часа назад
Российский лыжник Александр Легков отметил большой потенциал нынешних спортсменов сборной. Россияне на Олимпиаде в Пхенчхане завоевали 8 медалей — 3 серебряных и 5 бронзовых. Больше наград взяли только норвежцы (7 — 4 — 3). Легков не выступил на Играх, потому что не получил допуск от МОК.
— У нас молодые спортсмены — посмотрите, что они творят, — сказал Легков в эфире Первого канала. — У нас шикарное будущее в лыжах. Если ребята с головой справятся, они с такими мешками медалей приедут, что еще и интервью не дадут.
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