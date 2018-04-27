Олимпийский чемпион обвинил Родченкова в завершении карьеры Легкова

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Легкова к Играм 2018 года в Южной Корее.

"Мотивировочная часть решения по моему делу пока не опубликована, но все, что касается Легкова, я прочитал и считаю, что Родченков и Макларен, давшие в свое время нужные для МОК показания, стали причиной того, что этот великолепный лыжник завершил карьеру", — сказал скелетонист.

Также Третьяков отметил, что хорошо понимает Легкова.

"И я, как человек, который тоже вынужден был пропустить Олимпийские игры и ряд этапов Кубка мира, очень хорошо понимаю Легкова, который хочет подать на МОК в суд", — добавил спортсмен.

Также Третьяков сообщил, что будет планировать свои дальнейшие действия после публикации Спортивного арбитражного суда (CAS) мотивировочной части по его делу.