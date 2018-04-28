«Художница» Сергеева выиграла этап Кубка мира в Баку в многоборье 

Россиянка Мария Сергеева одержала победу в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан). Второе место заняла украинка Влада Никольченко, третьей была белоруска Анастасия Салос.
Ещё одна российская участница Екатерина Селёзнева заняла 11-е место.
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Баку, Азербайджан Личное многоборье
1. Мария Сергеева (Россия) — 69,050. 2. Влада Никольченко (Украина) — 67,550. 3. Анастасия Салос (Беларусь) — 66,550… 11. Екатерина Селезнёва (Россия) — 60,750.