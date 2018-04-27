Ещё
Карелин прокомментировал заявления Родченкова цитатой Марка Твена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карелин прокомментировал заявления Родченкова цитатой Марка Твена 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Государственной думы, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин прокомментировал новость о том, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) не смог подтвердить часть своих утверждений о системе допинга в России. Слова депутата приводит "РИА Новости".
"Все было и так очевидно. У Родченкова полно нестыковок, искажений и просто грязных инсинуаций. К нему сейчас подходит цитата из Марка Твена: «Чем больше врешь, тем больше нужно запоминать». У него не было никаких задокументированных доказательств. Был только воображаемый «Дюшес», — сказал Карелин.
Также он отметил, что российская сторона должна отстаивать честь российских спортсменов на международной арене.
"Сейчас мы обязаны сосредоточится на этом — собрать все примеры вранья Родченкова и на основании этого возвращать положенное нам место в системе олимпийских ценностей", — заявил Карелин.
Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пообещала обратится в европейские суды после новых слов Родченкова.
Газета.Ru: последние новости
Зубков не удивлен новыми признаниями Родченкова о допинге в России Назван состав тренировочных групп лыжников сезона-2018/19 Российский стрелок Дрягин выиграл этап Кубка мира с мировым рекордом
Комментарии  Ещё 51 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение27
Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии2
Родченкова предложили «раздолбать»60
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную20
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского6
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение