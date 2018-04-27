Карелин прокомментировал заявления Родченкова цитатой Марка Твена

"Все было и так очевидно. У Родченкова полно нестыковок, искажений и просто грязных инсинуаций. К нему сейчас подходит цитата из Марка Твена : «Чем больше врешь, тем больше нужно запоминать». У него не было никаких задокументированных доказательств. Был только воображаемый «Дюшес», — сказал Карелин.

Также он отметил, что российская сторона должна отстаивать честь российских спортсменов на международной арене.

"Сейчас мы обязаны сосредоточится на этом — собрать все примеры вранья Родченкова и на основании этого возвращать положенное нам место в системе олимпийских ценностей", — заявил Карелин.