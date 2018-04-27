Вяльбе отреагировала на новые заявления Родченкова 

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о том, что у организации есть понимание, что после заявлений экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова будут поданы иски в европейские суды. Слова Вяльбе приводят РИА Новости.
"Для того чтобы предпринимать дальнейшие шаги, мы хотим дождаться объяснений по всем спортсменам. Особенно нас волнуют дела трех девчонок, которые не были оправданы.
Есть понимание, что останавливаться не будем и пойдем в европейские судебные инстанции. Тем более, учитывая тот факт, что главный свидетель свидетелем как таковым не оказался", — сказала Вяльбе.
Ранее сообщалось, что известный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на новые показания Родченкова в CAS.