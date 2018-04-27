Вяльбе отреагировала на новые заявления Родченкова

"Для того чтобы предпринимать дальнейшие шаги, мы хотим дождаться объяснений по всем спортсменам. Особенно нас волнуют дела трех девчонок, которые не были оправданы.

Есть понимание, что останавливаться не будем и пойдем в европейские судебные инстанции. Тем более, учитывая тот факт, что главный свидетель свидетелем как таковым не оказался", — сказала Вяльбе.