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Черноусов выиграл полумарафон в Исландии
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Россиянин Черноусов выиграл заполярную лыжную гонку в Исландии 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Завершается олимпийский сезон лыжного спорта и последние гонки в международном календаре проводятся на Крайнем севере. В Исландии прошла традиционная заполярная гонка на 25 км свободным стилем и победителем в ней стал российский лыжник Илья Черноусов.
Один из героев домашних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, где он выиграл бронзовую медаль, показал в исландской гонке результат 1 час 5 мин. 34 сек., сообщает РИА Новости. Вторым стал исландец Снорри Эйнарссон, отставший более чем на 4 минуты, а третье место занял еще один россиянин Александр Панжинский. Среди женщин лучшей стала швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин.
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