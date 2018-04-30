Александр Бондарь стал призёром этапа Мировой серии в Канаде 

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Аминов: в наших СМИ смешали в одну кучу разные показания Родченкова

Свищёв: Родченков как явление — политический заказ Запада против России

Черноусов и С. Гаспарин выиграли лыжную гонку в Исландии