Александр Бондарь стал призёром этапа Мировой серии в Канаде 

Россиянин Александр Бондарь стал бронзовым призёром этапа Мировой серии по прыжкам в воду с вышки в Монреале. Он продемонстрировал результат 531,15 балла. Победу одержал китаец Цю Бо (568,15). Вторым стал его соотечественник Ян Цзянь (551,40). Ещё один представитель России Никита Шлейхер (475,85) занял четвёртое место.
У женщин в прыжках с 3-метрового трамплина первенствовала китаянка Ши Тинмао с результатом 381,95 балла. Второй стала еще одна представительница Китая Ван Хань (376,10), третьей — канадка Дженнифер Абель (364,80).