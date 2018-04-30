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Александр Бондарь стал призёром этапа Мировой серии в Канаде
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Александр Бондарь стал призёром этапа Мировой серии в Канаде 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Россиянин Александр Бондарь стал бронзовым призёром этапа Мировой серии по прыжкам в воду с вышки в Монреале. Он продемонстрировал результат 531,15 балла. Победу одержал китаец Цю Бо (568,15). Вторым стал его соотечественник Ян Цзянь (551,40). Ещё один представитель России Никита Шлейхер (475,85) занял четвёртое место.
У женщин в прыжках с 3-метрового трамплина первенствовала китаянка Ши Тинмао с результатом 381,95 балла. Второй стала еще одна представительница Китая Ван Хань (376,10), третьей — канадка Дженнифер Абель (364,80).
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