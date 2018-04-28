Кундиус выиграла этап Кубка мира по прыжкам на батуте, Юдин — третий

В Брешии (Италия) завершился первый этап Кубка мира по прыжкам на батуте. Российские спортсмены завоевали две медали. Триумфальным получилось возвращение на Кубок мира Ирины Кундиус — первое место в личном зачёте. Андрей Юдин стал бронзовым призёром. В шаге от пьедестала остановились Сергей Азарян и женская пара в синхронных прыжках Сусанна Кочесок / Яна Павлова. Прыжки на батуте. Первый этап Кубка мира. Брешиа, Италия Мужчины. Индивидуальные прыжки 1. Дон Дон (Китай) — 60,430. 2. Олег Рябцев (Беларусь) — 60,070. 3. Андрей Юдин (Россия) — 60,055. 4. Сергей Азарян (Россия) — 59,880. Женщины. Индивидуальные прыжки 1. Ирина Кундиус (Россия) — 56,760. 2. Чжу Сюеинь (Китай) — 56,415. 3. Чжу Шоули (Китай) — 55,660… 8. Яна Павлова (Россия) — 17,395. Синхронные прыжки 1. Чжу Сюеинь / Чжу Шоули (Китай) — 50,235. 2. Анна Гончарова / Мария Макаринская (Беларусь) — 49,405. 3. Юми Такаги / Икару Мори (Япония) — 48,045. 4. Сусанна Кочесок / Яна Павлова (Россия) — 47,735.