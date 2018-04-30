Грек Стефанос Циципас поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21, норвежец Каспер Рууд — на девятую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на четвёртой позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 30 апреля 1 (1). Александр Зверев (Германия) — 1285. 2 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 599. 3 (2). Тейлор Фритц (США) — 486. 4 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 440. 5 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 433. 6 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 370. 7 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 325. 8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 246. 9 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 181. 10 (9). Майкл Ммо (США) — 178.