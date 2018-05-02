Федерация лыжных гонок России выдвинула кандидатуру Вяльбе в члены исполкома ОКР

МОСКВА, 2 мая. / ТАСС /. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла решение выдвинуть своего руководителя Елену Вяльбе в члены исполкома Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщил ТАСС вице-президент ФЛГР Сергей Крянин.

"Президиум федерации на своем последнем заседании принял решение выдвинуть Елену Валерьевну Вяльбе кандидатом в исполком Олимпийского комитета России, — сказал Крянин. — В этом органе очень давно не было человека, связанного с лыжными гонками. У нас медалеемкий вид спорта, поэтому считаем очень важным присутствие в исполкоме нашего представителя".

Ранее ТАСС сообщал, что ФЛГР предложила на выборы президента ОКР Станислава Позднякова , который сейчас занимает пост первого вице-президента Олимпийского комитета России. В среду действующий глава ОКР Александр Жуков заявил ТАСС, что не будет участвовать в выборах президента организации. Он объяснил свое решение тем, что из-за высокой загруженности в Госдуме не сможет работать в ОКР на постоянной основе.

Олимпийское собрание, в рамках которого пройдут выборы руководства ОКР, состоится 29 мая.