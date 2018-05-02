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Федерация лыжных гонок России выдвинула кандидатуру Вяльбе в члены исполкома ОКР
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Федерация лыжных гонок России выдвинула кандидатуру Вяльбе в члены исполкома ОКР 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла решение выдвинуть своего руководителя Елену Вяльбе в члены исполкома Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщил ТАСС вице-президент ФЛГР Сергей Крянин.
"Президиум федерации на своем последнем заседании принял решение выдвинуть Елену Валерьевну Вяльбе кандидатом в исполком Олимпийского комитета России, — сказал Крянин. — В этом органе очень давно не было человека, связанного с лыжными гонками. У нас медалеемкий вид спорта, поэтому считаем очень важным присутствие в исполкоме нашего представителя".
Ранее ТАСС сообщал, что ФЛГР предложила на выборы президента ОКР Станислава Позднякова, который сейчас занимает пост первого вице-президента Олимпийского комитета России. В среду действующий глава ОКР Александр Жуков заявил ТАСС, что не будет участвовать в выборах президента организации. Он объяснил свое решение тем, что из-за высокой загруженности в Госдуме не сможет работать в ОКР на постоянной основе.
Олимпийское собрание, в рамках которого пройдут выборы руководства ОКР, состоится 29 мая.
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