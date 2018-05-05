Джиро д'Италия. Гонсалвеш из Katusha-Alpecin четвертый в разделке

В израильском Иерусалиме прошел первый этап многодневной велогонки «Джиро д'Италия», которая впервые выбралась за пределы континентальной Европы. Разделку на 9,7 км выиграл прошлогодний победитель гонки Том Дюмулен из команды Sunweb. Жозе Гонсалвеш из Katusha-Alpecin занял четвертое место.

В Израиле пройдут три стартовых этапа, вслед за индивидуальной гонкой с раздельным стартом гонщиков ожидает равнинный этап и отрезок с холмистой местностью. После этого «Джиро» в своем 101-м издании переберется через Средиземное море в Сицилию, где продолжит свой путь к столице Италии Риму.