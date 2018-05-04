Веломногодневка «Джиро д'Италия» впервые стартовала в Израиле

В Иерусалиме 4 мая стартовала легендарная веломногодневка «Джиро д'Италия». За свою более чем столетнюю историю гонка начиналась за пределами Апеннин 12 раз, но еще никогда не брала старт вне пределов Европы. При этом в течение последних девяти лет «розовое безумие» целых пять раз дебютировало не в Италии.

В многодневке примут участие 22 команды (18 из них — участницы Мирового тура), в том числе и Team Sunweb, чьи цвета защищает действующий победитель гонки Том Дюмолен, ставший первым голландцем, которому покорилась «Джиро

Также на старт выйдут двое россиян — Максим Бельков и Вячеслав Кузнецов . Оба представляют выступающую под швейцарским флагом команду Katusha-Alpecin.

Первые три этапа пройдут в Израиле, затем после дня отдыха участники переедут на Сицилию, где будут проведены еще три этапа. В дальнейшем гонка переберется на континентальную часть страны и будет продвигаться из южных регионов к северным, в Альпы. После заключительного горного этапа намечен перелет в Рим, где пройдет финальный этап гранд-тура.