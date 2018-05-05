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Гимнастка Солдатова завоевала серебро в многоборье на этапе Кубка мира
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Гимнастка Солдатова завоевала серебро в многоборье на этапе Кубка мира 

Газета.Ru 3 часа назад
Российская гимнастка Александра Солдатова заняла второе место в индивидуальном многоборье на этапе Кубке мира, который проходит в испанском городе Гвадалахара, сообщает "Советский спорт".
Солдатова показала результат 72,750 балла.
Еще одна российская спортсменка Арина Аверина набрала 70,200 балла и завоевала бронзовую награду.
Победительницей соревнований стала представительница Израиля Линой Ашрам. Она показала результат 72,800 балла.
Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Кубок Мира. Гвадалахара 1. Ашрам (Израиль) — 72,800, 2. Солдатова (Россия) — 72,750, 3. Аверина (Россия) — 70,200
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