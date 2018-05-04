Голландец Дюмулен выиграл «разделку» на первом этапе «Джиро д'Италия» 

Голландский велогонщик Том Дюмулен из команды Sunweb сегодня, 4 мая, выиграл первый этап многодневки «Джиро д'Италия» — короткую индивидуальную гонку с раздельным стартом.
Дюмулен — победитель прошлой «Джиро». Четырёхкратный победитель «Тур де Франс» Кристофер Фрум проиграл голландцу 21 секунду.
Бонусные секунды за первые места в «разделке» не предусмотрены, поэтому общий зачёт «Джиро» остаётся таким же, как по итогам этапа. Гонка стартовала в Иерусалиме — впервые за пределами Европы.
Велоспорт. «Джиро д'Италия». 1-й этап. Иерусалим, Израиль Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 9,7 км 1. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) — 12,02 2. Роан Деннис (Австралия, BMC) + 0,2 3. Виктор Кампенартс (Бельгия, Lotto Soudal) — то же время 4. Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha-Alpecin) — 0,12 5. Алекс Даусетт (Великобритания, Katusha-Alpecin) — 0,16 6. Пейо Бильбао (Испания, «Астана») — 0,18