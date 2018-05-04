Ещё
Голландец Дюмулен выиграл «разделку» на первом этапе «Джиро д'Италия»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голландец Дюмулен выиграл «разделку» на первом этапе «Джиро д'Италия» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Голландский велогонщик Том Дюмулен из команды Sunweb сегодня, 4 мая, выиграл первый этап многодневки «Джиро д'Италия» — короткую индивидуальную гонку с раздельным стартом.
Дюмулен — победитель прошлой «Джиро». Четырёхкратный победитель «Тур де Франс» Кристофер Фрум проиграл голландцу 21 секунду.
Бонусные секунды за первые места в «разделке» не предусмотрены, поэтому общий зачёт «Джиро» остаётся таким же, как по итогам этапа. Гонка стартовала в Иерусалиме — впервые за пределами Европы.
Велоспорт. «Джиро д'Италия». 1-й этап. Иерусалим, Израиль Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 9,7 км  1. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) — 12,02 2. Роан Деннис (Австралия, BMC) + 0,2 3. Виктор Кампенартс (Бельгия, Lotto Soudal) — то же время 4. Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha-Alpecin) — 0,12 5. Алекс Даусетт (Великобритания, Katusha-Alpecin) — 0,16 6. Пейо Бильбао (Испания, «Астана») — 0,18
Чемпионат.com: последние новости
Супермодель Бар Рафаэли будет лицом «Джиро» на этапах в Израиле Риппон: не буду стоять рядом с людьми, которые занимаются дискриминацией Устюгов: итогами экстремальной гонки на Камчатке стали поломанные лыжа с палкой
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России разгромила Францию35
Россияне громят французов53
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение