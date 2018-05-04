Голландец Дюмулен выиграл «разделку» на первом этапе «Джиро д'Италия»

Голландский велогонщик Том Дюмулен из команды Sunweb сегодня, 4 мая, выиграл первый этап многодневки «Джиро д'Италия» — короткую индивидуальную гонку с раздельным стартом.

Дюмулен — победитель прошлой «Джиро». Четырёхкратный победитель «Тур де Франс» Кристофер Фрум проиграл голландцу 21 секунду.

Бонусные секунды за первые места в «разделке» не предусмотрены, поэтому общий зачёт «Джиро» остаётся таким же, как по итогам этапа. Гонка стартовала в Иерусалиме — впервые за пределами Европы.