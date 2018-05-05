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Строков выиграл 3-й этап велогонки «Пять колец Москвы»
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Строков выиграл 3-й этап велогонки «Пять колец Москвы» 

Чемпионат.com 4 часа назад
В подмосковном поселке Жохово, на трассе кольца «Кленовское» протяжённостью 156,8 км прошёл третий этап международной велогонки «Пять колец Москвы». Его победителем стал белорус Василий Строков из велоклуба «Минск». Вторым финишировал Каспарс Сергис из команды Латвии. Третьим завершил этап Евгений Тихонин (МГФСО).
После трёх этапов генеральную классификацию гонки возглавил россиянин Андрей Простокишин.
Заключительный, четвёртый этап велогонки «Пять колец Москвы» протяжённостью 122,4 км пройдёт 5 мая в Крылатском.
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