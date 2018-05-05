Шпажистка Колобова выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Дубае 

Двукратная чемпионка мира, российская шпажистка Виолетта Колобова стала бронзовым призёром этапа Кубка мира по фехтованию в Дубае. В четвертьфинале Колобова победила француженку Коралин Виталис со счётом 15:14, но в полуфинале уступила другой француженке Лоранс Эпе — 11:15. Вторая бронза у кореянки Инчжеон Чой.
В финале китаянка Сунь Ивэнь победила француженку Лоренс Эпи — 15:9.
До 1/8 финала добралась ещё одна россиянка Айзанат Муртазаева. Остальные отечественные шпажистки завершили борьбу на более ранних стадиях.