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Шпажистка Колобова выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Дубае
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Шпажистка Колобова выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Дубае 

Чемпионат.com 3 часа назад
Двукратная чемпионка мира, российская шпажистка Виолетта Колобова стала бронзовым призёром этапа Кубка мира по фехтованию в Дубае. В четвертьфинале Колобова победила француженку Коралин Виталис со счётом 15:14, но в полуфинале уступила другой француженке Лоранс Эпе — 11:15. Вторая бронза у кореянки Инчжеон Чой.
В финале китаянка Сунь Ивэнь победила француженку Лоренс Эпи — 15:9.
До 1/8 финала добралась ещё одна россиянка Айзанат Муртазаева. Остальные отечественные шпажистки завершили борьбу на более ранних стадиях.
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