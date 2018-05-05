ТАСС, 5 мая. Олимпийская чемпионка австралийка Хлои Эспозито одержала победу на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в венгерском Кечкемете.
26-летняя австралийская спортсменка показала результат 1339 баллов. Второе место заняла белоруска Анастасия Прокопенко (1335), бронзу завоевала Сун Ву Ким из Южной Кореи (1335). Россиянка Гульназ Губайдуллина с результатом 1307 балла стала четвертой, Екатерина Хураськина — девятой (1291), Анна Буряк — 18-й (1266), Людмила Тебекина — 23-й (1252).
На первом этапе Кубка мира, который проходил с 27 февраля по 5 марта в Египте, Губайдуллина заняла девятое место, а на втором этапе в Лос-Анджелесе россиянка заняла 17-е место.
Губайдуллина является чемпионкой мира 2017 года. Она стала второй россиянкой, сумевшей выиграть золото мирового первенства в личном турнире. Первой это удалось сделать в 1997 году Елизавете Суворовой.
Этап Кубка мира в Венгрии завершится 6 мая.