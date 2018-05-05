Эспозито победила на этапе КМ по современному пятиборью, Губайдуллина — четвертая

ТАСС , 5 мая. Олимпийская чемпионка австралийка Хлои Эспозито одержала победу на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в венгерском Кечкемете.

На первом этапе Кубка мира, который проходил с 27 февраля по 5 марта в Египте, Губайдуллина заняла девятое место, а на втором этапе в Лос-Анджелесе россиянка заняла 17-е место.

Губайдуллина является чемпионкой мира 2017 года. Она стала второй россиянкой, сумевшей выиграть золото мирового первенства в личном турнире. Первой это удалось сделать в 1997 году Елизавете Суворовой.

Этап Кубка мира в Венгрии завершится 6 мая.