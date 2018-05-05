Ещё
Эспозито победила на этапе КМ по современному пятиборью, Губайдуллина — четвертая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эспозито победила на этапе КМ по современному пятиборью, Губайдуллина — четвертая 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 5 мая. Олимпийская чемпионка австралийка Хлои Эспозито одержала победу на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в венгерском Кечкемете.
26-летняя австралийская спортсменка показала результат 1339 баллов. Второе место заняла белоруска Анастасия Прокопенко (1335), бронзу завоевала Сун Ву Ким из Южной Кореи (1335). Россиянка Гульназ Губайдуллина с результатом 1307 балла стала четвертой, Екатерина Хураськина — девятой (1291), Анна Буряк — 18-й (1266), Людмила Тебекина — 23-й (1252).
На первом этапе Кубка мира, который проходил с 27 февраля по 5 марта в Египте, Губайдуллина заняла девятое место, а на втором этапе в Лос-Анджелесе россиянка заняла 17-е место.
Губайдуллина является чемпионкой мира 2017 года. Она стала второй россиянкой, сумевшей выиграть золото мирового первенства в личном турнире. Первой это удалось сделать в 1997 году Елизавете Суворовой.
Этап Кубка мира в Венгрии завершится 6 мая.
ТАСС: последние новости
Захаров и Кузнецов стали вторыми в синхронных прыжках в воду на этапе Мировой серии Россиянка Колобова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Дубае Веломногодневка "Джиро" впервые стартует за пределами Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Решение Жени нужно уважать»17
Золотой паровоз: как «Локо» стал чемпионом2
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания30
Определился чемпион России по футболу24
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение