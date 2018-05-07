Пятиборец Вунгтае выиграл этап КМ в Венгрии, Лесун — 21-й

Победой южнокорейского спортсмена Джун Вунгтае завершился в Кечкемете (Венгрия) третий этап Кубка мира по современному пятиборью. Вторым финишировал белорус Илья Полозков, третьим — венгр Бенце Деметер.

Лучший из россиян, россиянин Александр Лесун занял только 21-е место. Олимпийский чемпион замкнул десятку сильнейших в верховой езде и стал 11-м в фехтовании, в остальных видах россиянин выступил неудачно.

Современное пятиборье. Кубок мира. Третий этап. Кечкемет, Венгрия Мужчины