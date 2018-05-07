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Рублёв опустился на пятую позицию в чемпионской гонке U21
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Рублёв опустился на пятую позицию в чемпионской гонке U21 

Чемпионат.com 4 часа назад
Американец Фрэнсис Тиафо поднялся на третью строчку в чемпионской гонке U21, его соотечественник Майкл Ммо — на девятую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, опустился на пятую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 7 мая 1 (1). Александр Зверев (Германия) — 1535. 2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 689. 3 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 583. 4 (3). Тейлор Фритц (США) — 486. 5 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 440. 6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 390. 7 (7). Денис Шаповалов (Канада) — 325. 8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 253. 9 (10). Майкл Ммо (США) — 207. 10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 201.
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