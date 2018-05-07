Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам завершил спортивную карьеру

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам швед Маркус Хеллнер объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает ТАСС

"У меня больше нет 100-процентной мотивации, чтобы двигаться дальше. Завершение карьеры — нелегкое решение, у меня интересная жизнь в лыжном спорте, и я хорошо себя чувствую в национальной команде.

Сейчас пытаться сделать максимум того, на что способен, я уже не могу, а это главное. Не могу себя заставить найти мотивацию продолжать выступать", — сказал Хеллнер.

На счету спортсмена две золотые медали Игр в эстафете (Ванкувер-2010, Сочи-2014), а также победа в дуатлоне на Олимпиаде в Канаде.