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Спонсор лыжника Крюкова сообщил, что олимпийский чемпион завершил карьеру
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Спонсор лыжника Крюкова сообщил, что олимпийский чемпион завершил карьеру 

Чемпионат.com 1 час назад
Производитель лыжной экипировки «Rossignol» сообщил, что российский лыжник Никита Крюков завершил спортивную карьеру.
«Поздравляем с удивительной карьерой Никиту Крюкова #завершениекарьеры», — написала пресс-служба компании в своём «инстаграме».
В начале апреля стало известно, что Крюков не вошёл в состав сборной России на новый сезон. Лыжник говорил, что ещё не принял решения, как будет готовиться к соревнованиям.
Крюков — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в спринте, серебряный призёр Сочи-2014 в командном спринте. На чемпионатах мира лыжник завоевал пять медалей — три золота, серебро и бронзу.
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