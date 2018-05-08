Спонсор лыжника Крюкова сообщил, что олимпийский чемпион завершил карьеру

Производитель лыжной экипировки «Rossignol» сообщил, что российский лыжник Никита Крюков завершил спортивную карьеру.

«Поздравляем с удивительной карьерой Никиту Крюкова #завершениекарьеры», — написала пресс-служба компании в своём «инстаграме».

В начале апреля стало известно, что Крюков не вошёл в состав сборной России на новый сезон. Лыжник говорил, что ещё не принял решения, как будет готовиться к соревнованиям.

Крюков — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в спринте, серебряный призёр Сочи-2014 в командном спринте. На чемпионатах мира лыжник завоевал пять медалей — три золота, серебро и бронзу.