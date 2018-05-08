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Лыжник Никита Крюков завершил спортивную карьеру
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Лыжник Никита Крюков завершил спортивную карьеру 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Самый титулованный российский лыжник в новейшей истории этого вида спорта на чемпионатах мира Никита Крюков завершил профессиональную карьеру. На его счету пять наград мировых первенств, из которых три золотые. Он также является олимпийским чемпионом Ванкувера-2010.
Крюков — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в личном классическом спринте, на его счету также серебро домашних Игр в Сочи-2014 в командном спринте. В начале нынешнего апреля стало известно, что 33-летний Крюков не прошел в сборную России для подготовки к сезону-2018-2019. Ранее сам спортсмен заявлял, что будет готовиться к чемпионату мира 2019 года, но теперь решил оставить команду.
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