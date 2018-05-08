Лыжник Крюков примет решение о возможности продолжения карьеры в конце лета

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Олимпийский чемпион 2010 года в лыжном спринте Никита Крюков примет решение о том, будет ли продолжать свою спортивную карьеру, после окончания летней подготовки. Об этом Крюков сообщил ТАСС.

7 мая одна из фирм, производящих лыжи и имевшая контракт с Крюковым, объявила о том, что лыжник завершает карьеру.

"Действительно, у меня закончился контракт с этим производителем, — отметил Крюков. — Но официального решения о завершении своей карьеры я еще не принял. Ясность наступит к концу лета после того, как я проведу летнюю подготовку. На основании ее и будут делаться выводы".

32-летний лыжник практически полностью пропустил минувший сезон в связи с травмой и временным отстранением, которое было на него наложено по причине возможной причастности к допинговым нарушениям на Олимпиаде-2014 в Сочи. Крюков был оправдан Спортивным арбитражным судом в Лозанне. Он не был включен в состав сборной России на сезон-2018/19.

В активе Крюкова есть также серебро ОИ-2014 в командном спринте и три золотые медали чемпионатов мира.