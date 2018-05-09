Швейцарский прыгун на лыжах с трамплина Амман продолжит карьеру

Швейцарский прыгун на лыжах с трамплина Симон Амман сообщил, что не собирается завершать спортивную карьеру.

«У меня всё ещё есть мотивация, я испытываю радость от тяжёлой работы, которая существует в прыжках с трамплина.

Прошлый сезон показал, что можно выступать на высоком уровне в 36 лет. Так как всё это не до конца удалось реализовать, у меня сильное желание продолжить работу", — цитирует Аммана SDA.

Амман — четырёхкратный олимпийский чемпион в личных соревнованиях (по два золота в Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010). У него четыре медали чемпионатов мира (1-1-2).