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Швейцарский прыгун на лыжах с трамплина Амман продолжит карьеру
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Швейцарский прыгун на лыжах с трамплина Амман продолжит карьеру 

Чемпионат.com 9 мая 2018
Швейцарский прыгун на лыжах с трамплина Симон Амман сообщил, что не собирается завершать спортивную карьеру.
«У меня всё ещё есть мотивация, я испытываю радость от тяжёлой работы, которая существует в прыжках с трамплина.
Прошлый сезон показал, что можно выступать на высоком уровне в 36 лет. Так как всё это не до конца удалось реализовать, у меня сильное желание продолжить работу", — цитирует Аммана SDA.
Амман — четырёхкратный олимпийский чемпион в личных соревнованиях (по два золота в Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010). У него четыре медали чемпионатов мира (1-1-2).
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